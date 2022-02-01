У единороссов Чебоксар — новый лидер

Секретарем Чебоксарского городского отделения партии «Единая Россия» избран глава столицы республики Олег Кортунов. Такое решение чебоксарские единороссы приняли на своей XXXII конференции.

«Благодарю Алену Игоревну Аршинову и всех членов партии за поддержку моей кандидатуры на эту должность и за оказанное доверие, — написал на своей страничке в соцсети Олег Кортунов. — Впереди нас ждет большая и ответственная работа по дальнейшему развитию города Чебоксары в рамках партийных проектов — это благоустройство общественных пространств и межквартальных территорий; увеличение числа дорог в нормативном состоянии, строительство новых дорог и развязок, а также реконструкция уже имеющихся; строительство и капитальный ремонт больниц, детских садов, школ, спортивных объектов и сооружений; оздоровление экологической ситуации в Чебоксарах и многое другое. Будем чаще встречаться и разговаривать с нашими избирателями, выстраивать с ними еще более тесный и открытый диалог и еще больше работать для того, чтобы исполнить все наказы наших жителей. Благодарю Евгения Николаевича Кадышева за проделанную работу в этой должности. Вы передали мне сильную и сплоченную команду, с которой, я уверен, мы добьемся больших результатов».

Сергей Григорьев