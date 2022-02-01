Чувашские биатлонисты стали третьими в гонке патрулей

Биатлонисты нашей республики хорошо себя проявили на первенстве России среди юниоров 19-21 года, которое прошло в городе Саранске (Мордовия).

В гонке патрулей на 20 км всего участвовало 11 команд. Представители Чувашии выступали в этой дисциплине в составе команды Поволжья. Подо-печные Геральда Салдимирова Денис Рощупкин, Никита Григорьев и Иван Степанов стали обладателями бронзовых наград. Также в составе коллектива бежали хозяева соревнований Илья Ляхманов и Евгений Полухин. Общее время команды — 58:14.1, сообщили в Минспорта Чувашии.

Быстрее всех финишную черту пересекли представители Санкт-Петербурга, а второе место заняла смешанная команда из биатлонистов из Новосибирской области, Республики Алтай и Алтайского края.