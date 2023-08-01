ВИКТОР МАЙГУРОВ,

президент Союза биатлонистов России:

«На сегодняшний день биатлоном в республике занимаются около 400 детей. Появление лыжероллерной трассы в Чебоксарах поможет местным талантам сделать шаг в сборную России, в которой совсем недавно Чувашию успешно представляли Сергей Башкиров, Татьяна Акимова и другие воспитанники чувашской школы. СБР рассматривает этот объект как точку роста. Чебоксары очень удобно расположены логистически. Это самый центр Поволжья, рядом Марий Эл, Татарстан, Удмуртия, Нижегородская, Кировская, Ульяновская области. Появление здесь современной инфраструктуры для биатлона позволит проводить соревнования достаточно высокого уровня уже в следующем сезоне».