Делать ли акцент на доминанту?

Архитекторам интересны современные проекты, но не все одобряются сходу

Градостроительный совет Чебоксар на заседании в режиме онлайн рассмотрел три новых эскизных проекта, касающихся строительства школы в микрорайоне «Радужный», высотного дома в «Новом городе» и планировку территории около 30-й автодороги.

Жилая «башня» не впечатлила

Совет неоднозначно воспринял предложение застройщика ИСКО-Ч по внесению изменений в проект позиции 3.6 жилого комплекса «Welltown» в «Новом городе». В доме переменной этажности, 5-9 этажей, было предложено увеличить этажность одной из блок-секций до 24 этажей — для создания композиционного центра и речного фасада района. Представители застройщика и разработчика проекта назвали такое решение интересным и призвали его рассматривать как «высотный акцент» со стороны Волги. В компании уточнили, что внешний вид и этажность высотки не окончательны и предложили градсовету обсудить эти детали совместно.

Ряд архитекторов проект поддержал, отметив, что место расположения высотки выбрано правильно, кто-то даже назвал ее и весь проект микрорайона «лучшим, что могло появиться в Чебоксарах». Но идею увеличить этажность блок-секции до 24 этажей, как и сам внешний вид этой доминанты (господствующее в архитектурном окружении здание или сооружение), большинство участников совета раскритиковало. Они сошлись во мнении, что в спальном районе «свечке» не место, она будет психологически давить на остальных жителей. Лариса Сакмарова, заведующая кафедрой архитектуры ЧГУ, отметила высокий берег Волги и неустойчивое, на ее взгляд, сооружение, которое расширяется в верхней части, как факел.

«Может, как-то пересмотреть образ здания, уменьшить его этажность, — предложила архитектор. — А то оно слишком доминирует над общей застройкой».

Представлявший проект руководитель нижегородской проектной организации «DUTCH» Кирилл Пернаткин отреагировал: «В этом и идея, чтобы это здание доминировало над общей застройкой. Это пример современной архитектуры».

А вот бывшему главному архитектору Чебоксар Сергею Лукиянову, представлявшему проектную организацию «Мой Город», высотный объект напоминает «водонапорную башню в деревушке», учитывая высоту предлагаемого объекта на фоне жилищного комплекса средней этажности. Да и вообще он считает, что доминанта в обсуждаемом проекте — это «абсолютно чужеродный объект, можно представить себе, какое название он получит в городе…» А некоторые архитекторы уже назвали: «первая фаза ядерного взрыва», «неудачный эксперимент», «выпендрежный эффект».

Архитектор Дмитрий Тихонов считает: «Высотка покушается на камерность двора. Мы видим, что сейчас на этом месте располагаются уютные лаконичные дворики средней этажности, которые пользуются популярностью, высоко ценятся на рынке жилья. И этой высоткой как бы все перечеркивается. При средней этажности, когда строится такая доминанта, да еще такой непонятной архитектурной формы…»

У членов совета также возникло большое сомнение, что высотка, как «визитная карточка» города, будет видна с Волги, высокий береговой лес ее закроет. И если мы заботимся о панораме города с Волги, то нужно рассматривать всю панораму от Чебоксар до Новочебоксарска. Нынешний главный архитектор столицы республики Павел Корнилов, который вел заседание, поинтересовался у Александра Героева, бывшего руководителя Минстроя республики и нынешнего руководителя подрядной организации «СУ-29»:

— Александр Валерьевич, насколько вы готовы вписываться в историю с реализацией всех этих идей?

— С точки зрения реализации проекта вообще ничего не пугает, — бодро сообщил Героев. — Чувашские строители — знатные строители. Реализация за нами не заржавеет. А вот как правильно поступить… Поэтому на суд архитекторов и выносим проект. Либо мы выходим на такую знаковую высотку, либо уходим к прежнему проектному варианту, не хотелось бы каких-то полумер.

Окончательная точка в вопросе строительства «высотной доминанты» не поставлена. Градсовет, отправив проект на доработку, предложил провести выездное мероприятие с обсуждением его непосредственно на местности. Кстати, Павел Корнилов на вопрос, нравится ли ему самому новая задумка проектантов по застройке жилого квартала, в том числе с применением контрастных материалов при возведении домов, ответил: «В принципе архитектурное решение очень интересное».

Школа с лифтом под цветной крышей

Градостроительному совету показали и эскизный проект будущей школы на 1100 мест в микрорайоне «Радужный», разработанный АО «Чувашгражданпроект». Проектировщики предлагают построить четырехэтажную школу с павильоном-спуском с северной стороны, где размещается основной жилой массив микрорайона. Из-за очень «активного» рельефа местности (школа по сути расположится на склоне) по проекту главный вход в школу находится на уровне третьего этажа. С уровня первого этажа будет вход для младших классов. Также вход в школу возможен через внутренний двор. Из жилого массива к главному входу предлагается оборудовать павильон-спуск с лестницами и лифтом, а также помещениями для эксплуатации здания.

Здание школы разделено на три блока: блок начальной школы, блок основной и старшей школы и общешкольный блок, где разместят входную группу с гардеробами, пищеблок с обеденным залом на 550 мест, актовый зал на 450 мест, бассейн, три спортзала, мастерскую, кружковые места и оранжерею. Территорию школы в «Радужном» тоже разделят на несколько зон: спортивную с футбольным полем, площадками для баскетбола, прыжков в длину и подвижных игр для младших классов, а также площадку для общешкольных мероприятий.

Разработчики проекта показали вид школы со всех сторон, в том числе со стороны залива. Кстати, крыша школы по проекту будет из цветной мембраны, рассказал представлявший проект главный архитектор «Чувашгражданпроекта» Вениамин Мамуткин. Потому что она будет видна даже с дороги. Участники заседания любопытствовали — нельзя ли сделать ее эксплуатируемой? Для этого нужно разработать специальные технические условия, пояснил Мамуткин, а это недешево обойдется. И потом, законодательством не предусмотрена эксплуатация школьных крыш. Хотя вопрос пока остается открытым.

Архитекторов также интересовали пути проезда вокруг школьного здания. Где родители, сопровождающие детей в школу, могут припарковать личную машину? Оказывается, проектом предусмотрены гостевые парковки — привез отец ребенка, и тут же уехал. Хотя будут они располагаться вне территории школы или с заездом туда, пока неясно. Последнее маловероятно, если учитывать антитеррористические требования к школьным территориям в части их безопасности.

Что будет строиться сначала — школа или запланированные жилые дома рядом? Скорее всего дома, полагает Вениамин Мамуткин, они уже в стадии проектной разработки. Речку, что протекает по участку, предполагается «спрятать» в коллектор. Были также предложения ускорить строительство магистральной дороги, чтобы транзитный транспорт не путешествовал через дворы.

Павел Корнилов счел состоявшийся диалог архитекторов по школе максимальным. «Думаю, в любом случае освоение рельефной местности для нашего города очень важно. Это должна быть очень хорошая школа, очень хороший прецедент. Строительство на крутом склоне, освоение рельефов и оврагов важно для нашего региона». Также он добавил, что с учетом вертикальной планировки местности «пятому» фасаду — кровле, нужно уделить внимание и изучить подробнее вопрос о получении спецтехусловий.

Но именно активный рельеф привел Сергея Лукиянова к мысли, что из-за него «очень хорошей школы здесь не получится…» Что ж, как говорится, время покажет. С учетом замечаний и предложений градсовет одобрил концепцию проекта. Напомним, школу в «Радужном» планируется построить до 2025 года в рамках концессионного соглашения с ООО «ПроШкола» (ВЭБ.РФ).

Планировать территорию непросто

Во второй раз градсовет отправил на доработку эскизный проект планировки и межевания территории в самом конце Чебоксарского залива, в районе 30-й автодороги, где ранее размещался мотодром. До этого проект рассматривался на заседании в ноябре прошлого года. Представлял его директор, главный архитектор ООО «Архивариус» из города Магнитогорска Кирилл Гребенщиков. Эта компания по заказу Управления территориального планирования Чебоксар подготовила три варианта застройки территории, предполагающие строительство на этом месте жилых домов. Нынче на суд экспертов градсовета был представлен один из них, по словам Кирилла Гребенщикова, вызвавший при первом обсуждении проекта меньше всего нареканий.

В будущем жилищном комплексе планируется жилая застройка, благоустройство территории с парками, зелеными насаждениями и аккуратным расположением домов вдоль малых рек. Но у членов совета возникла куча серьезных вопросов. К примеру, экспертов не устроила цветовая гамма зданий. Им показалось, что цвета мрачноватые. Вызвало сомнения и удобство заезда в микрорайон с улицы Академика Крылова. Как отметили члены совета, угол наклона дороги и так достаточно крутой, а такой резкий поворот может создать массу ДТП. Обсуждались на заседании также малые реки, которые бегут по территории будущего жилищного комплекса, их водоохранные зоны. Следует уточнить связанные с ними данные, чтобы впоследствии не возникло каких-либо казусов, например, появление капитальных объектов на береговой полосе.

Все эксперты сошлись во мнении, что нельзя строить «банальное» жилье так близко к заливу, здесь общественная функция должна превалировать над жилой. По проекту две малые реки пересекают транспортные артерии. А зачем, если территория вокруг рек — зона отдыха? И вообще нет ясности с транспортным сообщением. Требуется «разумное» межевание территории. Короче, особой разноголосицы при обсуждении проекта не наблюдалось. Градсовет сделал вывод — проект нуждается в доработке и требует дополнительного обсуждения. И вообще, как и в случае с высоткой в «Новом городе», есть нужда в создании рабочей группы, которая бы детально изучила территорию планируемого строительства.