Трое граждан незаконно получали пособие по безработице

Возбуждено уголовное дело в отношении председателя правления чебоксарского гаражного кооператива, подозреваемого в мошенничестве при получении выплат.

Прокуратура установила, что председатель правления гаражного кооператива, получавший зарплату, по закону являлся занятым гражданином и не имел права на пособие по безработице. Но при постановке на учет в центр занятости населения и в последующем он скромно умолчал об этом. И в течение года получил от государства пособие и материальную поддержку на сумму более 53 тысяч рублей.

По материалам прокурорской проверки полиция возбудила уголовное дело, которое уже расследовано и направлено в суд. Аналогичные факты в ходе проверки выявлены в отношении еще двух граждан, незаконно получивших пособие по безработице на сумму 49 и 63 тысяч рублей. По этим делам ведется следствие.