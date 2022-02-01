Трое граждан незаконно получали пособие по безработице

Автор: Людмила СмагинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Возбуждено уголовное дело в отношении председателя правления чебоксарского гаражного кооператива, подозреваемого в мошенничестве при получении выплат.
Прокуратура установила, что председатель правления гаражного кооператива, получавший зарплату, по закону являлся занятым гражданином и не имел права на пособие по безработице. Но при постановке на учет в центр занятости населения и в последующем он скромно умолчал об этом. И в течение года получил от государства пособие и материальную поддержку на сумму более 53 тысяч рублей.
По материалам прокурорской проверки полиция возбудила уголовное дело, которое уже расследовано и направлено в суд. Аналогичные факты в ходе проверки выявлены в отношении еще двух граждан, незаконно получивших пособие по безработице на сумму 49 и 63 тысяч рублей. По этим делам ведется следствие.

Опубликовано: 14 февраля 2022 г.


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