В Шемуршинском районе экономили мясо в школьных столовых

Автор: Людмила СмагинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Районная прокуратура в ходе проверки выявила нарушения при организации питания в двух школах.
Установлено, что в образовательных учреждениях не соблюдается масса порций вторых мясных блюд для детей, в фактическом меню использовались полуфабрикаты и консервы с уксусными маринадами, что запрещено. В складских помещениях не осуществляется контроль температурного режима, продукты хранятся без товаросопроводительных документов и маркировки, для приготовления пищи используется не соответствующая санитарным требованиям алюминиевая посуда.
По факту указанных нарушений в образовательные учреждения внесены представления об их незамедлительном устранении, в отношении руководителей возбуждены дела об административном правонарушении. По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования нарушения устранены, два работника школ привлечены к дисциплинарной ответственности, а директора оштрафованы на 5 тысяч рублей каждый.

Опубликовано: 14 февраля 2022 г.


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