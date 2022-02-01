«Ястребы» продолжают погоню за лидером

Подопечные Сергея Худаева и Алексея Миронова в родных стенах сыграли два матча в рамках «суперлиги-2» против команды «Динамо» из Ставрополя. На бумаге «Чебоксарские ястребы» выглядели явными фаворитами, но свое превосходство нужно было доказать на площадке. И нашим баскетболистам это удалось! В первом матче за счет слаженной командной игры и хорошего процента попадания чебоксарцы смогли обыграть гостей из Ставрополя со счетом 87:75. Самым результативным игроком в составе «ястребов» стал Николай Долматов, набравший 17 очков. Во второй встрече наши баскетболисты добились победы с чуть менее уверенным счетом — 75:67. Самый большой вклад в результат коллектива внес Павел Новиков, набравший 18 очков. На данный момент чебоксарцы на шесть очков отстают от лидера «суперлиги-2» команды «Тамбов».