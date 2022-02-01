Суд обязал УК Чувашии установить в домах автоматические регуляторы температуры горячей воды

Арбитражный суд Чувашии отказал управляющим организациям ООО «Наследие», ООО «Домоуправление», ООО «УК «Лента», пытавшимся оспорить необходимость установки автоматических регуляторов температуры горячей воды. Предписания об оснащении домов таким оборудованием были выданы Госжилинспекцией республики по результатам проверок, проведенных после обращения «Т Плюс».

Ранее энергокомпания неоднократно информировала жилищные организации о необходимости монтажа и исправного функционирования оборудования. Но с их стороны никаких мер так и не было предпринято, что послужило поводом для обращения «Т Плюс» в контролирующий орган.

Наличие в домах автоматических регуляторов температуры ГВС обязательно по закону. Отсутствие подобного оборудования делает невозможным внутри дома предварительную подготовку горячей воды (доведение ее до нормативных 60-75 °С) для жильцов.

Наличии регулятора температуры горячей воды позволяет обезопасить жильцов, улучшить ситуацию с теплоснабжением внутри здания, сократить расход ресурса и средств на его оплату, что в интересах горожан.