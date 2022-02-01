В этом году столицей Международной акции «Пушкинский диктант» станут Чебоксары

Эта акция проходит ежегодно с 2015 года под эгидой общероссийской общественной организации «Ассоциация учителей литературы и русского языка», сообщает Минобразования Чувашии. Столицами «Пушкинского диктанта» в разные годы были Москва, Рязань, Калуга и другие города. Традиционно акция пройдет 6 июня — в день рождения великого классика. В региональном Министерстве образования напомнили, что акция проводится с целью поддержки, продвижения и развития русского языка в России и за ее пределами. Она включает конкурс методических материалов по созданию заданий для «Пушкинского диктанта» как для участников, у которых русский язык является родным, так и для тех, у кого он является иностранным.