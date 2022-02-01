Подрядчик оштрафован на 3,1 млн рублей за срыв сроков капремонта школы

Компания «Скат 21» и ее руководитель привлечены к административной ответственности за нарушение сроков работ по капитальному ремонту школы в Чувашии. Общая сумма штрафов составила 3,1 млн рублей.

Речь о школе № 3 в Ядрине. Подрядчик должен был отремонтировать кровлю здания до 1 сентября 2021 года, однако сорвал график работ. Как сообщили в прокуратуре республики, фирма оштрафована на 2,8 млн рублей, а директор — на 286 тыс. рублей.

После вмешательства прокуратуры темпы строительных работ ускорились, и сейчас капремонт школы завершен. Напомним, в результате срыва контракта более 600 детей были вынуждены обучаться в стенах других учебных заведений.

Попал под штрафные санкции и другой подрядчик, не выполнивший в отведенный срок работы по благоустройству дворовых территорий в Алатырском районе. ООО «Волтби» приняло обязательства по исполнению муниципального контракта от 3 июня прошлого года, заключенного с администрацией города Алатыря на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов № 37 по улице Советской и № 38 по улице Горького. Муниципальным контрактом срок проведения работ установлен до 30 сентября 2021 года. Однако в ходе проверки установлено, что подрядчик к проведению работ не приступал, принятые обязательства не исполнил. Директор организации оштрафован на 294 тыс. рублей.