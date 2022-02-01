Позитивный образ будущего и национальная идентичность: реакция респондентов на Послание Главы Чувашии

Центр управления регионом Чувашии изучил реакцию аудитории на Послание Главы Чувашской Республики. Исследование проводилось среди респондентов, ознакомившихся с выступлением руководителя региона.

«По данным исследования, в ТОП-5 тем Послания, сформировавших наибольший позитивный отклик у аудитории, вошли благодарность врачам, которые борются с коронавирусом, обеспечение высокоскоростным интернетом всех населенных пунктов и цифровая трансформация в Чувашии, совершенствование реагирования на обращения населения через механизмы обратной связи в социальных сетях и портал Госуслуг, индексация социальных выплат и пособий», — рассказала руководитель Центра управления регионом Чувашии Татьяна Немцева.

Большая доля позитивных реакций была зафиксирована по темам реконструкции и строительства дорог, аэропорта, возведения спортивных объектов и образовательных учреждений, благоустройства, патриотизма, прославления выдающихся земляков.

Респонденты отмечали: «Положительные эмоции связаны с решением вопроса строительства школ. Надежда, что в скором времени правительство решит этот вопрос…; «Строительство школ, кадетский корпус, поддержка молодых дарований, получение президентской стипендии. Это все вызвало одобрение, это все надо делать»; «Мне понравилось, что будет строиться дорога между Козловским и Марпосадским районами. Это очень актуально, транспортная инфраструктура очень нужна, даже на периферии. Это замечательно. Увеличение транспортного потока из Чебоксар через аэропорт имени Николаева – это тоже хорошо»; «Понравилось также, что идет активно строительство детских площадок. Действительно, сейчас реализуется программа, площадки строят во дворах по возрастным группам, это все надо делать. Мы упустили это когда-то, лет 10 не занимались, а теперь идем в прорыв. Знаю много дворов, где это завершено, сделано. Тут очень понравилось».

Более критично люди восприняли тезисы об улучшении жилищных условий, транспортного сообщения, создания единой управляющей компании по индустриальным паркам.

Большая часть респондентов отметила позитивное и нейтральное впечатление от Послания. Многие выделили позитивный образ будущего республики, опору на национальную идентичность и культуру, патриотизм и традиционные ценности.

Респонденты комментировали: «Чувашию нужно поднимать как интеллектуально, так и духовно», «Общее впечатление хорошее. Подчеркивается национальность, патриотизм, воспитание, культура — хорошо, что все это прозвучало»; «Понравилось про музеи, поисковые движения, волонтерство, форум земляков, про изучение родного чувашского языка. Мне хотелось бы, чтобы изучали культуру и традиции. Про Год выдающихся земляков понравилось», «В целом, патриотического много прозвучало», «Сурский рубеж – это было сделано правильно, потому что никто до этого не знал, честно говоря. Не зря он сказал, что мы были первые, кто вспомнил об этом».

Большинство респондентов отметили, пандемия не повлияла на их общее отношение к оценке работы Главы Чувашии. Они выразили понимание: в сложившихся условиях руководителю региона приходится принимать непопулярные решения:

«Глава является заложником пандемии. Скорее всего, если бы ее не было, было бы по-другому. Из-за нее приходится принимать непопулярные решения, негатив есть, но не из-за действий Главы, а из-за самих ограничений», «Вижу, что Глава работает и что-то пытается делать в условиях пандемии, принимает непопулярные меры. И это взывает недовольство».

Опрошенные назвали причины, которые могут помешать реализации инициатив руководителя региона. По их мнению, это непрофессионализм чиновников на местах и кадровый голод.

По данным социологов ЦУР, формат традиционного обращения Главы Чувашии к Госсовету респонденты назвали полезным и необходимым для обозначения перспективы и понимания стратегии действий республиканских властей.