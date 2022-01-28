Морис Яклашкин: «Без культуры нельзя быть истинным гражданином своей страны»

— Я внимательно слушал Послание и был рад, что в нем уделено большое внимание образованию и культуре. Потому что без культуры нельзя быть истинным гражданином своей страны. Мы с 2008 года занимались реконструкцией филармонией. И вот, наконец, она распахнула двери. Прекрасная акустика, настоящий центр культуры! Отмечу, что в Послании большое внимание уделено развитию спорта, сельским физкультурно-оздоровительным центрам. Главу республики волнует, как живут селяне, как строятся дороги, безопасность на дорогах. Я хочу сказать, что удовлетворен Посланием Главы Чувашии.

Морис Яклашкин, руководитель и главный дирижер Чувашской государственной академической симфонической капеллы