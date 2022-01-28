Морис Яклашкин: «Без культуры нельзя быть истинным гражданином своей страны»

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

— Я внимательно слушал Послание и был рад, что в нем уделено большое внимание образованию и культуре. Потому что без культуры нельзя быть истинным гражданином своей страны. Мы с 2008 года занимались реконструкцией филармонией. И вот, наконец, она распахнула двери. Прекрасная акустика, настоящий центр культуры! Отмечу, что в Послании большое внимание уделено развитию спорта, сельским физкультурно-оздоровительным центрам. Главу республики волнует, как живут селяне, как строятся дороги, безопасность на дорогах. Я хочу сказать, что удовлетворен Посланием Главы Чувашии.

Морис Яклашкин, руководитель и главный дирижер Чувашской государственной академической симфонической капеллы

Опубликовано: 28 января 2022 г.


Читайте также:

Леонид Черкесов: "Госсовет незамедлительно начнет работать над законопроектами для выполнения задач,...
Энвер Аблякимов: "Активное развитие строительства внушает оптимизм в развитии республики в целом"
Юрий Попов: «То, что мы выращиваем, надо перерабатывать и продавать самим»
Сергей Беккер: «Послание опирается на культурно-исторические ценности нашей республики»
Анастасия Трутнева: «Послание Главы лично я воспринимаю как призыв к действию»
Светлана Каликова: "Каждый год на селе будут строить пять клубов, и еще десять - ремонтировать"
Евгения Федорова: "Хочется, чтобы задачи, озвученные в Послании, эффективно завершались без перехода...
Иван Долгушин: "Надо засучить рукава, вкалывать, работать и не ныть…"

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.