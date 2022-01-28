Энвер Аблякимов: «Активное развитие строительства внушает оптимизм в развитии республики в целом»

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

— Основной посыл выступления Главы Чувашии – развитие нашей республики во благо людей, в том числе создание более комфортных условий проживания граждан в городах и селах. Задачи поставлены большие во всех сферах. Результаты прошедшего года говорят о том, что республика справляется с поставленными целями, несмотря на трудности, ей удается привлечь значительные бюджетные и внебюджетные инвестиции. Активно развивается строительство в культуре, образовании, здравоохранении, строятся дороги, жилье, которое, кстати, дало мощный прирост в прошлом году. Все это внушает оптимизм в развитии, как республики в целом, так и отрасли строительства. Важно, что в осуществлении поставленных задач будут задействованы тысячи наших строителей, которых я сегодня и представляю. При таких серьезных программах и заданных темпах, думаю, даже будет не хватать строителей. Так что тут есть о чем подумать молодежи, которая сейчас определяется с выбором профессии. Уверен, реализация намеченных планов поспособствует тому, что жить в Чувашии станет еще комфортнее, и республика закрепит за собой статус привлекательного региона для жизни и реализации возможностей.

Энвер Аблякимов, председатель Союза строителей Чувашии, заслуженный строитель  Российской Федерации

Опубликовано: 28 января 2022 г.


Читайте также:

Леонид Черкесов: "Госсовет незамедлительно начнет работать над законопроектами для выполнения задач,...
Морис Яклашкин: "Без культуры нельзя быть истинным гражданином своей страны"
Юрий Попов: «То, что мы выращиваем, надо перерабатывать и продавать самим»
Сергей Беккер: «Послание опирается на культурно-исторические ценности нашей республики»
Анастасия Трутнева: «Послание Главы лично я воспринимаю как призыв к действию»
Светлана Каликова: "Каждый год на селе будут строить пять клубов, и еще десять - ремонтировать"
Евгения Федорова: "Хочется, чтобы задачи, озвученные в Послании, эффективно завершались без перехода...
Иван Долгушин: "Надо засучить рукава, вкалывать, работать и не ныть…"

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.