Энвер Аблякимов: «Активное развитие строительства внушает оптимизм в развитии республики в целом»

— Основной посыл выступления Главы Чувашии – развитие нашей республики во благо людей, в том числе создание более комфортных условий проживания граждан в городах и селах. Задачи поставлены большие во всех сферах. Результаты прошедшего года говорят о том, что республика справляется с поставленными целями, несмотря на трудности, ей удается привлечь значительные бюджетные и внебюджетные инвестиции. Активно развивается строительство в культуре, образовании, здравоохранении, строятся дороги, жилье, которое, кстати, дало мощный прирост в прошлом году. Все это внушает оптимизм в развитии, как республики в целом, так и отрасли строительства. Важно, что в осуществлении поставленных задач будут задействованы тысячи наших строителей, которых я сегодня и представляю. При таких серьезных программах и заданных темпах, думаю, даже будет не хватать строителей. Так что тут есть о чем подумать молодежи, которая сейчас определяется с выбором профессии. Уверен, реализация намеченных планов поспособствует тому, что жить в Чувашии станет еще комфортнее, и республика закрепит за собой статус привлекательного региона для жизни и реализации возможностей.

Энвер Аблякимов, председатель Союза строителей Чувашии, заслуженный строитель Российской Федерации