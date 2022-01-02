Леонид Черкесов: «Госсовет незамедлительно начнет работать над законопроектами для выполнения задач, поставленных в Послании»

— Я хочу отметить, что Олег Алексеевич не только выделил достижения республики, но и поставил задачи на ближайший год и на перспективу – какой политики будут придерживаться государственная власть, муниципалитеты, бизнес, общественные организации… Госсовет незамедлительно начнет работу над законопроектами, которые нужно принять, чтобы обеспечить выполнение задач, поставленных Главой Чувашии. Мы будем продолжать работу вместе с правительством республики на благо наших граждан.

Леонид Черкесов, председатель Государственного Совета Чувашии