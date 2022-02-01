13 февраля. Республика в событиях и лицах

1885 — в с. Кувакино Алатырского района родился Федор Семенович Быков, график, организатор и первый директор Алатырского художественно-граверного училища (нынче Чебоксарское художественное училище). Гравировал иллюстрации к изданиям художественных произведений.

1897 — в д. Вурман-Кибеки Ядринского уезда (нынче Вурнарского района) родился Семен Петрович Горский, доктор филологических наук, профессор, заслуженный деятель науки Чувашской АССР. Автор более 60 научных трудов по проблемам синтаксического строя чувашского языка, истории чувашского литературного языка, учебника по синтаксису чувашского языка для школ. Один из составителей «Русско-чувашского словаря».

1898 — в д. Нижние Кунаши Цивильского уезда (нынче Цивильского района) родилась Анна Ивановна Токсина, первая профессиональная чувашская певица, заслуженная артистка Чувашской АССР. Училась в Симбирской чувашской учительской школе, Казанской восточной консерватории, Московской консерватории. Более десяти лет была солисткой Чувашского государственного хора. В 1945-1953 годах — артистка хора Чувашского государственного ансамбля песни и танца.

1912 — в Ядрине родилась Зоя Васильевна Миронова, дипломат, чрезвычайный и полномочный посол СССР (вторая после Александры Коллонтай женщина-посол), постоянный представитель СССР в ООН. Лауреат Государственной премии СССР, награждена орденами Ленина, Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени (дважды), Дружбы народов, «Знак Почета».

1913 — решением Цивильского уездного земского собрания организовано первое музейное учреждение на территории Чувашского края — научно-педагогический музей имени 300-летия династии Романовых. В 1919 году стал центральным уездным музеем. Просуществовал до 1933 года.

1925 — в д. Шибачево Чебоксарского района родился Юрий Александрович Илюхин, первый профессиональный музыковед из чувашей, заслуженный деятель искусств Чувашской АССР, заслуженный работник культуры РСФСР. Ему принадлежит свыше 1200 публикаций о чувашской профессиональной и народной музыке, музыкальной культуре и творчестве композиторов республики. Основные издания: «Чувашская народная музыка», «Композиторы Советской Чувашии», «Григорий Хирбю», «Музыкальная культура Чувашии» и др.

1929 — в с. Бредовка Порецкого района родился Василий Михайлович Чулков, заместитель председателя колхоза имени Н.Г. Безрукова по технике, заслуженный механизатор Чувашской АССР. За выдающиеся успехи в развитии сельскохозяйственного производства в 1971 году ему присвоено звание Героя Социалистического Труда.

На фото: Чрезвычайный и полномочный посол СССР З.В. Миронова.