12 февраля. Республика в событиях и лицах

1887 — в д. Вурманкасы Чебоксарского уезда (нынче Чебоксарского района) родился Георгий Семенович Марсельский, генерал-майор, участник Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной войн. В 1921–1948 годах занимал ответственные посты в органах Чрезвычайной комиссии и Главного политического управления в Чувашии, Бурятии, Иркутской и Крымской областях, в органах контрразведки Красной Армии.

1921 — в Чебоксарах открыт Центральный чувашский музей, одно из первых научных учреждений республики, положивших начало систематическому изучению истории, культуры, экономики, быта и природы республики. В 1937 году переименован в Чувашский центральный музей краеведения, в 1940 году — в Чувашский республиканский краеведческий музей. В 1939 году на базе имеющихся произведений искусства создана Чувашская государственная художественная галерея. С 1993 года — Чувашский национальный музей, крупнейшее государственное хранилище памятников природы, истории, материальной и духовной культуры народа.

1921 — при Центральном чувашском музее создано Общество изучения местного края, для распространения научных сведений о нем, ознакомления чувашского населения с жизнью и культурой народов страны. Сыграло неоценимую роль в развитии культуры чувашского народа. В 1930-е годы активные члены общества были обвинены в буржуазном национализме и репрессированы, общество прекратило свое существование.

1928 — в д. Челкасы Аликовского района родился Александр Алексеевич Галкин, заслуженный работник культуры Чувашской АССР, народный поэт Чувашской Республики. Известен как поэт, прозаик и переводчик, успешно работал в жанре сатиры и юмора. Был главным редактором Чувашского книжного издательства, журнала «Т?ван Ат?л», заведовал отделом литературы журнала «Капк?н». На доме № 25 по проспекту Ленина г. Чебоксары открыта мемориальная доска.

1936 — в г. Ишимбай Республики Башкортостан родился Захар Иванович Григорьев, балетмейстер, хореограф, заслуженный деятель искусств Чувашской АССР, заслуженный работник культуры РСФСР. Работал художественным руководителем народного ансамбля песни и танца «Нарспи» при администрации города, в 1993-2001 гг. заведовал кафедрой культурологии Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова. Автор более 50 оригинальных хореографических композиций танцев народов мира и первых чувашских бальных танцев.