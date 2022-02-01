10 февраля. Республика в событиях и лицах

1914 — в Симбирске (ныне Ульяновск) родилась Галина Степановна Максимова, первая чувашская профессиональная пианистка, солистка и концертмейстер Московской государственной филармонии. Гастролировала во многих странах мира. С 1988 года проживала в Лондоне, умерла в 2004 году.

1936 — в д. Шумерля Шумерлинского района родился Алексей Сергеевич Мажуков, композитор, дирижер, заслуженный деятель искусств Российской Федерации. Сочинял музыку классических форм и жанров. Им созданы песни, вошедшие в репертуар А. Пугачевой, И. Кобзона, М. Магомаева, Э. Хиля, С. Ротару, Э. Пьехи, Л. Лещенко, А. Вески и др. С его музыкой поставлена комедия «Ашк?нч?к инкесем» (Виндзорские проказницы) в Чувашском государственном академическом драматическом театре имени К. Иванова.

1960 — организована чувашская группа Союза архитекторов СССР в г. Чебоксары. С 1969 года — Чувашская организация Союза архитекторов РСФСР, с 1993 года — Союз архитекторов Чувашии. Объединяет около шестидесяти архитекторов Чувашии. В 1987 году Верховным Советом республики учреждено почетное звание «Заслуженный архитектор Чувашской АССР».

2001 — чувашская легкоатлетка Ольга Егорова стала чемпионкой мира в беге на 3000 и 5000 метров. Заслуженный мастер спорта СССР по легкой атлетике.