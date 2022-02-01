Монтажная пена в горячей воде может привести к тяжелым травмам

Завершено расследование уголовного дела по факту причинения тяжкого вреда здоровью мужчины при выполнении строительных работ.

Скамья подсудимых ожидает 30-летнего жителя Чебоксар. Он обвиняется в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

По версии следствия (СУ СКР по Чувашии), мартовским утром прошлого года фигурант дела находился на территории строительной площадки микрорайона «Новый город», где выполнял работы по кладке кирпичных стен. В нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, а также инструкции по охране труда для каменщика он поместил баллон с монтажной пеной в емкость с горячей водой, что привело к его разрыву. В результате находившийся рядом рабочий получил травму глаза с полной потерей зрения. К расследованию обстоятельств произошедшего были привлечены специалисты Государственной инспекции труда в Чувашии. Уголовное дело направлено в суд.