Монтажная пена в горячей воде может привести к тяжелым травмам

Автор: Людмила СмагинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Завершено расследование уголовного дела по факту причинения тяжкого вреда здоровью мужчины при выполнении строительных работ.
Скамья подсудимых ожидает 30-летнего жителя Чебоксар. Он обвиняется в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.
По версии следствия (СУ СКР по Чувашии), мартовским утром прошлого года фигурант дела находился на территории строительной площадки микрорайона «Новый город», где выполнял работы по кладке кирпичных стен. В нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, а также инструкции по охране труда для каменщика он поместил баллон с монтажной пеной в емкость с горячей водой, что привело к его разрыву. В результате находившийся рядом рабочий получил травму глаза с полной потерей зрения. К расследованию обстоятельств произошедшего были привлечены специалисты Государственной инспекции труда в Чувашии. Уголовное дело направлено в суд.

Опубликовано: 7 февраля 2022 г.


Читайте также:

Конституционный суд РФ защитил мелкий бизнес, который законно нанимает на работу приезжих
Застройщик нарушил срок сдачи дома и выплатил крупную неустойку
Бракованные смартфоны не всегда удается вернуть продавцу
"Лишенец" пытался пересдать экзамен в ГИБДД с помощью скрытой видеокамеры
17-летний виновник смертельного ДТП отправится в воспитательную колонию
Создатели "Лунтика" отсудили у продавца игрушек из Чувашии 25 тысяч рублей
Росреестр рекомендует находить компромисс в решении спорных земельных вопросов
Бывшие ветеринары в суде отстояли право на "сельскую" надбавку к пенсии

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.