Правительство отчитается перед Госсоветом о работе

17 февраля Глава Чувашии Олег Николаев выступит перед депутатами Государственного Совета с отчетом о результатах деятельности Кабинета министров региона за 2021 год. Ежегодный отчет будет представлен в законодательный орган в соответствии с Конституцией республики.

В продолжение Послания парламенту будут озвучены основные результаты деятельности правительства, направленные на повышение качества жизни граждан, укрепление экономического потенциала Чувашии, реализацию национальных целей и задач, поставленных Президентом России. Трансляция мероприятия будет вестись на YouTube-канале «Республика 21», сообщает пресс-служба Администрации Главы региона.