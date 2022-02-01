Правительство отчитается перед Госсоветом о работе

Автор: Игорь ГерасимовВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

17 февраля Глава Чувашии Олег Николаев выступит перед депутатами Государственного Совета с отчетом о результатах деятельности Кабинета министров региона за 2021 год. Ежегодный отчет будет представлен в законодательный орган в соответствии с Конституцией республики.
В продолжение Послания парламенту будут озвучены основные результаты деятельности правительства, направленные на повышение качества жизни граждан, укрепление экономического потенциала Чувашии, реализацию национальных целей и задач, поставленных Президентом России. Трансляция мероприятия будет вестись на YouTube-канале «Республика 21», сообщает пресс-служба Администрации Главы региона.

Опубликовано: 3 февраля 2022 г.


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