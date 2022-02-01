Встречи выпускников управление образования Чебоксар предложило перевести в онлайн

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Или просто перенести на другую дату, более благоприятную, чем сегодняшняя сложная эпидемситуация. Одним словом, никаких встреч в первую субботу февраля в школах не будет.

Труднее всего придётся выпускникам 2020 и 2021 годов. Мало того, что у них подготовка к экзаменам проходила в условиях противодействия коронавирусу, выпускные были под запретом или риском отмены, так и теперь встретиться со своими учителями и одноклассниками у них не получится.

В соцсетях бывшие школьники, конечно, пишут, что отчаиваться не собираются и уже забронировали столы в кафе. Но по причине роста заболеваемости, особенно среди молодежи, глава Чувашии дал поручение ужесточить именно пропуск в организации питания — меры по противодействию распространения COVID-19 должны соблюдаться в полной мере.

Опубликовано: 3 февраля 2022 г.


Читайте также:

В Чебоксарах прошел Всероссийский изобразительный диктант
В школу — по клику: в Чебоксарах началась запись в первые классы
Олег Николаев: «Нам надо сконцентрироваться, прежде всего, на достижении национальных целей..."
Олег Николаев и Алёна Аршинова обсудили реализацию нацпроекта "Образование"
Олег Николаев проинспектировал ход строительства школы в Новом городе
Цитата номера
Межрегиональный музыкальный духовно-нравственный форум «Россия — Родина святая» проходит в Чебоксара...
В Чебоксарах прошел региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по технологии

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.