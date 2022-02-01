Два полпреда-земляка договорились о сотрудничестве и обмене опытом

О сотрудничестве в самых разных сферах, вплоть до участия в московских ярмарках — договорились два региональных полпреда при Президенте РФ, Алексей Ладыков от Чувашии и Владимир Тимофеев от Карелии. «Обменялись опытом взаимодействия представительств с федеральными органами власти, рассмотрели вопросы привлечения инвестиций, направления взаимодействия регионов, например, совместное представление региональных производителей на «Московских ярмарках», — написал в своем Инстаграме бывший мэр Чебоксар. Впрочем, для 46-летнего Тимофеева Чувашия и ее столица тоже родные. Родился он в Чебоксарах, был депутатом Госсовета, руководителем Администрации Президента Чувашии, возглавлял совет директоров ОАО «Чебоксарский речной порт». Позднее Тимофеев работал в Минсельхозе России, а пять лет назад был назначен заместителем Главы Республики Карелия — постоянным представителем Республики Карелия при Президенте РФ.