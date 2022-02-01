5 февраля. Республика в событиях и лицах

1893 – в «Известиях Общества археологии, истории и этнографии при Императорском Казанском университете» опубликована первая научная монография о чувашской народной музыке. Автор – известный музыковед-фольклорист Валентин Мошков. Он оценил чувашей как «самый музыкальный народ» в ряду известных ему народов Волго-Камья.

1921 – в д. Шептаки Моргаушского района родилась Зоя Дмитриевна Ярдыкова, актриса театра, режиссер, заслуженный деятель искусств Чувашской АССР, заслуженный работник культуры РСФСР.

1941 – рабочий поселок на окраине Чебоксар получил название Чапаевский. Образовался рядом с заводом № 320, строительство которого началось в 1938 году. Впоследствии – производственное объединение имени В.И. Чапаева. В 1959 году поселок вместе с Южным и Сосновкой включен в черту Чебоксар.

2004 – в Чувашию с рабочим визитом прибыл Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. В районном центре Шемурша провел совещание по проблемам устойчивого и комплексного развития сельских территорий. В Чувашском государственном академическом драматическом театре имени К.В. Иванова провел встречу по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений, призвал сохранять и укреплять историческое единство народов России,