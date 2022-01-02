Это редкое имя — Татьяна…

Накануне Татьяниного дня в ЗАГСах и Госслужбе Чувашии по делам юстиции решили выяснить, насколько популярно сейчас имя Татьяна. Оказалось, что вспоминают о нем папы с мамами нечасто — в прошлом году в республике родились более 5,4 тысячи девочек и лишь 29 из них родители назвали Танями.

Зато очень модным это имя было в 1980 году: в Чувашии тогда появились на свет 11,2 тысячи девочек, и 1191 — практически каждая десятая — были записаны в свидетельствах о рождении как Татьяны. А вот в 21 веке это имя уже теряет популярность — в 2010 году, например, в республике было зарегистрировано рождение 8029 младенцев женского пола, и только 128 малышек нарекли Татьянами.