Журналисты отметили профессиональный праздник

Сила прессы – в правде

Нынешний День печати медиасообщество республики отметило в Купольном зале Дома правительства. Более вместительная аудитория оказалась непозволительной в условиях текущей пандемийной обстановки. Состав присутствующих ограничился в основном представленными к наградам тружениками пера и камеры. Зато список оказавших им внимание был весьма представительным – от Главы Чувашии до депутатов Госдумы РФ и прокурора республики.

Приветствуя собравшихся, Олег Николаев не преминул напомнить о прессе как о четвертой власти. А также о том, что тот, кто владеет информацией, тот владеет миром. В современном мире недостатка в информации нет, важнее качество ее анализа и обработки, требующее компетенции и профессионализма. «И здесь мы как раз говорим о вас, о людях, которые этим занимаются постоянно, профессионально и последовательно», – сказал Глава.

В медиасообществе республики немало именно таких журналистов, что подтверждают победы в различных творческих конкурсах. В 2021 году Чувашия стала площадкой для проведения сразу двух крупных мероприятий федерального уровня в сфере медиа. В мае прошел финал конкурса региональной финансовой журналистики «Рублевая зона», а в октябре Чувашию посетили победители окружного этапа Всероссийского конкурса средств массовой информации «СМИротворец» на лучшее освещение вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений. Этапным событием стал и первый конкурс профмастерства среди PR-специалистов «PRофи-21». Олег Николаев пожелал журналистам не останавливаться на достигнутых успехах и всегда находиться в творческом поиске.

Поздравив коллег с праздником, министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Кристина Майнина представила краткий обзор сегодняшней медиасферы республики. На территории Чувашии зарегистрировано 164 средства массовой информации: 104 печатных СМИ (71 газета, 30 журналов, 3 сборника), 10 телеканалов, 12 радиоканалов, 35 сетевых изданий, 1 радиопрограмма, 2 электронных периодических издания. Общее число подписчиков социальных сетей государственных СМИ Чувашии превысило четверть миллиона.

Министр отметила, что в прошлом году массмедиа с максимальной отдачей, невзирая на непростую ситуацию с пандемией, всесторонне освещали мероприятия Года трудовой доблести строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей, борьбу с COVID-19, выборы в Госдуму России, реализацию национальных проектов.

Кристина Майнина, министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашии: «Наши СМИ не плывут по течению, они борются за место под солнцем. Сетка социальных сетей наших СМИ сегодня охватывает больше половины жителей республики. Аккаунты редакций сегодня – это полноценные новостные ресурсы, обеспечивающие население республики социально значимой информацией. Для привлечения аудитории наши редакции прибегают к новым мультимедийным форматам: снимают видеоролики, проводят интервью в прямом эфире, ведут телеграм-каналы, имеют свои каналы на YouTube и даже TikTok».

В качестве примера полноценного присутствия в сетях печатных СМИ министр назвала газету «Советская Чувашия», которая «освоила распространение информации практически на всех ведущих каналах». Невзирая на свой почтенный возраст – в апреле газета отметит 105-летие – издание успешно осваивает самые современные медиатренды, доказывая ту самую неподвластность течению.

С праздником журналистов поздравили председатель Комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков, депутат Госдумы Алла Салаева, председатель Госсовета Чувашии Леонид Черкесов. Леонид Ильич вспомнил цитату из культового фильма «Брат» о том, что сила не в деньгах, а в правде. Вот и сила журналистов в ней. (Коллега-сосед на это заметил, что пресса с хорошими деньгами может стать еще сильней). Прозвучало также поздравление председателя Чувашской республиканской общественной организации Союз женщин Чувашии» Натальи Николаевой. Особо она поблагодарила прессу за освещение темы строительства Сурского и Казанского оборонительного рубежей.

Профессиональный праздник журналистов нынче почти совпал с 300-летием российской прокуратуры, напомнил в своем поздравлении прокурор Чувашии Андрей Фомин. И отметил, что взаимодействие прокуратуры со СМИ находится на хорошем уровне. Более 100 информационных поводов послужили основанием для прокурорских проверок, практически по всем информация подтвердилась с принятием мер реагирования.

Поздравления чередовались с вручением наград. Их было немало – от свидетельств о присвоении ряду коллег звания заслуженного работника культуры Чувашии до почетных грамот Госсовета, Минцифры. Коллектив газеты «Советская Чувашия» удостоен Благодарности Главы республики. Грамоту от парламента получила корреспондент «Советской Чувашии» Елена Тры. А обозревателю Вячеславу Иванову Анатолий Аксаков вручил Благодарность депутата Госдумы. Вручение наград и поздравления проходили на фоне выступлений ансамбля «Савал» и народной артистки Чувашии несравненной Августы Уляндиной.