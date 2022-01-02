Муниципалитетам рекомендовано лучше информировать предприятия о формах господдержки

Предпринимателям помощь не нужна?

На первом в 2022 году заседании Высшего экономического совета рассмотрели перспективы Алатырского, Вурнарского, Ибресинского и Порецкого районов.

Один из ключевых показателей развития — динамика оборота крупных и средних организаций. По итогам 11 месяцев 2021 года наблюдается увеличение в Алатырском районе на 75,1%, в Ибресинском — на 4,3%, в Порецком — на 92%. В Вурнарском районе произошло снижение на 4,2% из-за частичного перевода производства филиала Фирмы «Август» «ВЗСП» в Республику Татарстан.

В рамках Стратегии–2035 в четырех муниципалитетах на стадии реализации находятся порядка тридцати инвестиционных проектов. Также в районах увеличивается количество субъектов малого и среднего предпринимательства. Один из проблемных вопросов — информирование о финансовых мерах поддержки, отметил вице-премьер Дмитрий Краснов. Руководитель Минэкономразвития Чувашии поручил проработать эффективный план мероприятий.

«В 2021 году от предпринимателей Вурнарского, Ибресинского и Порецкого районов заявок на предоставление мер поддержки не поступило. Предприятием Алатырского района подана 1 заявка на предоставление субсидии по возмещению части затрат на приобретение оборудования. Администрациям муниципальных районов необходимо пересмотреть методы доведения информации до субъектов МСП о действующих мерах поддержки», — подчеркнул Дмитрий Краснов.

Минэкономразвития Чувашии был проведен мониторинг представленности товаров чувашских товаропроизводителей в торговых объектах. Доля местной продукции в Алатырском, Вурнарском и Ибресинском районах ниже, чем в среднем по республике. Над этой проблемой необходимо работать. «Снова возникают вопросы к торговым сетям, которые отказываются реализовывать местную продукцию. Один из примеров — предприятие в Порецком районе. Здесь производят качественную воду, но возникают проблемы с реализацией в сетях, работающих на территории региона. Такого быть не должно. Необходимо делать ставку именно на местную продукцию», — отметил председатель Высшего экономического совета, депутат Госдумы РФ Анатолий Аксаков.

Также районам рекомендовали продумать мастер-планы по реализации проектов межрегионального брендового маршрута «Рунический путь». Туристско-рекреационный потенциал у муниципалитетов большой.

Дмитрий Ковалев