ГИБДД предупреждает об опасности катания на «банане»

В чебоксарском парке, невзирая на штрафы, посетителям предлагают опасное развлечение — катание на «банане», привязанном к снегоходу.

Очередной нарушитель, замеченный экипажем отдела ГИБДД УМВД России по г. Чебоксары в парке по улице М. Горького в Чебоксарах, хотел скрыться от полицейских. Но ехавший следом заместитель командира взвода Евгений Данилов просигналил водителю снегохода, и тот вынужден был остановиться. В отношении чебоксарца был составлен протокол за перевозку людей вне кабины транспортного средства (часть 2 статьи 12.23 КоАП РФ).

За данное нарушение предусмотрен штраф в размере 1000 рублей, который, конечно же, не идет ни в какое сравнение с прибылью от аттракциона. Поэтому предприниматели, которых сотрудники Госавтоинспекции уже не в первый раз привлекают к административной ответственности по указанной статье Кодекса, продолжают предлагать посетителям парка это опасное развлечение.

Возможно, многие из горожан не знают, что катание на «зимнем банане» может закончиться тяжелой травмой или даже смертью (такие случаи, к сожалению, были в других регионах). Но уж администрации парка это должно быть известно…