Прокуратура России: три века по пути законности и правопорядка

На прошлой неделе прокуратура России отметила грандиозный юбилей — 300-летие со дня образования. 14 января в обновленном здании Чувашской государственной филармонии для действующих сотрудников и ветеранов прокуратуры республики и их гостей прошел праздничный концерт. Также в торжественной обстановке состоялось вручение государственных и ведомственных наград.

Прокуратура в своей работе всегда придерживается принципа законности и равенства всех граждан перед законом. Надзорным ведомством Чувашии во взаимодействии с органами власти республики, судебными, правоохранительными и контролирующими органами много сделано для защиты гражданских прав.

Только за прошлый год при содействии прокуратуры республики погашена задолженность по заработной плате в размере более 64 млн рублей. Обеспечивалась законность при реализации национальных проектов. В рамках работы по защите прав предпринимателей и снижению административного давления на бизнес прокуроры исключили из планов контролирующих органов четверть предложенных проверок, добились погашения задолженности по исполненным государственным и муниципальным контрактам на сумму более 70 млн рублей.

В этот день Глава республики Олег Николаев поздравил сотрудников и ветеранов прокуратуры Чувашии и подчеркнул, что органы государственной власти республики заинтересованы в дальнейшем эффективном взаимодействии с прокуратурой. Защита прав граждан ведет за собой большой блок совместной работы.

Кроме того, руководитель региона отметил, что в этом году прокуратура Чувашии, кроме общероссийского юбилея, празднует и свое 100-летие: «Эти круглые даты говорят сами за себя. Они подтверждают, что в ведомстве сложились уходящие в глубину мощные традиции. Навыки и подходы в исполнении служебных обязанностей передаются из поколения в поколение».

КСТАТИ Уроженец города Алатырь Константин Горшенин стал первым в истории прокуратуры страны Генеральным прокурором СССР. Вместе с другими выдающимися советскими юристами Константин Горшенин принимал участие в подготовке и проведении Нюрнбергского и других судебных процессов над военными преступниками. На его родине в городе Алатырь его именем названа улица, на фасаде здания межрайонной прокуратуры открыта мемориальная доска.

В своем недавнем интервью журналистам «СЧ» прокурор Чувашии Андрей Фомин, подводя итоги прошлого года, назвал тех, кто работает в надзорном органе, людьми с обостренным чувством справедливости. А обращаясь к своим коллегам уже со сцены Чувашской филармонии, руководитель ведомства, помимо прочего, отметил характерные черты сотрудника прокуратуры: «Верность долгу и высокий профессионализм, принципиальность и ответственность, чуткость и внимание к людям — это те качества, которые позволяют оперативно решать поставленные задачи».

В этой связи главный федеральный инспектор по Чувашии Григорий Сергеев в свою очередь выразил уверенность, что и впредь коллектив прокуратуры будет с честью выполнять свой служебный долг, а также отстаивать букву закона.

Председатель Государственного Совета республики Леонид Черкесов упомянул о заключенном соглашении с прокуратурой региона о совершенствовании законотворческой работы. В рамках совместной работы недавно Госсоветом республики был принят закон, инициированный прокурором Чувашии. Только за последние два года прокуратура внесла в парламент девять законопроектов по целому ряду вопросов.

Много теплых слов услышали в свой адрес и ветераны прокуратуры. Как отметил председатель Совета ветеранов ведомства Геннадий Львов, за последние 10 лет существенно изменилось отношение к ветеранам надзорного органа. Руководство ведомства не оставляет без внимания и должной заботы заслуженных отставников. При этом Геннадий Михайлович считает примечательным тот факт, что за 300 лет существования прокуратуры не нашлось ни одного другого органа, способного заменить надзорное ведомство.