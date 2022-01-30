Прокуратура России: три века по пути законности и правопорядка

На прошлой неделе прокуратура России отметила грандиозный юбилей — 300-летие со дня образования. 14 января в обновленном здании Чувашской государственной филармонии для действующих сотрудников и ветеранов прокуратуры республики и их гостей прошел праздничный концерт. Также в торжественной обстановке состоялось вручение государственных и ведомственных наград.
Прокуратура в своей работе всегда придерживается принципа законности и равенства всех граждан перед законом. Надзорным ведомством Чувашии во взаимодействии с органами власти республики, судебными, правоохранительными и контролирующими органами много сделано для защиты гражданских прав.
Только за прошлый год при содействии прокуратуры республики погашена задолженность по заработной плате в размере более 64 млн рублей. Обеспечивалась законность при реализации национальных проектов. В рамках работы по защите прав предпринимателей и снижению административного давления на бизнес прокуроры исключили из планов контролирующих органов четверть предложенных проверок, добились погашения задолженности по исполненным государственным и муниципальным контрактам на сумму более 70 млн рублей.
В этот день Глава республики Олег Николаев поздравил сотрудников и ветеранов прокуратуры Чувашии и подчеркнул, что органы государственной власти республики заинтересованы в дальнейшем эффективном взаимодействии с прокуратурой. Защита прав граждан ведет за собой большой блок совместной работы.
Кроме того, руководитель региона отметил, что в этом году прокуратура Чувашии, кроме общероссийского юбилея, празднует и свое 100-летие: «Эти круглые даты говорят сами за себя. Они подтверждают, что в ведомстве сложились уходящие в глубину мощные традиции. Навыки и подходы в исполнении служебных обязанностей передаются из поколения в поколение».
КСТАТИ
Уроженец города Алатырь Константин Горшенин стал первым в истории прокуратуры страны Генеральным прокурором СССР. Вместе с другими выдающимися советскими юристами Константин Горшенин принимал участие в подготовке и проведении Нюрнбергского и других судебных процессов над военными преступниками. На его родине в городе Алатырь его именем названа улица, на фасаде здания межрайонной прокуратуры открыта мемориальная доска.
В своем недавнем интервью журналистам «СЧ» прокурор Чувашии Андрей Фомин, подводя итоги прошлого года, назвал тех, кто работает в надзорном органе, людьми с обостренным чувством справедливости. А обращаясь к своим коллегам уже со сцены Чувашской филармонии, руководитель ведомства, помимо прочего, отметил характерные черты сотрудника прокуратуры: «Верность долгу и высокий профессионализм, принципиальность и ответственность, чуткость и внимание к людям — это те качества, которые позволяют оперативно решать поставленные задачи».
В этой связи главный федеральный инспектор по Чувашии Григорий Сергеев в свою очередь выразил уверенность, что и впредь коллектив прокуратуры будет с честью выполнять свой служебный долг, а также отстаивать букву закона.
Председатель Государственного Совета республики Леонид Черкесов упомянул о заключенном соглашении с прокуратурой региона о совершенствовании законотворческой работы. В рамках совместной работы недавно Госсоветом республики был принят закон, инициированный прокурором Чувашии. Только за последние два года прокуратура внесла в парламент девять законопроектов по целому ряду вопросов.
Много теплых слов услышали в свой адрес и ветераны прокуратуры. Как отметил председатель Совета ветеранов ведомства Геннадий Львов, за последние 10 лет существенно изменилось отношение к ветеранам надзорного органа. Руководство ведомства не оставляет без внимания и должной заботы заслуженных отставников. При этом Геннадий Михайлович считает примечательным тот факт, что за 300 лет существования прокуратуры не нашлось ни одного другого органа, способного заменить надзорное ведомство.
ОЛЕГ НИКОЛАЕВ, Глава Чувашии:
«Органы государственной власти Чувашской Республики заинтересованы в совместной работе с прокуратурой. Сегодня реализуются масштабные национальные проекты, государственные программы, направленные на обеспечение качественных условий жизни населения. Такая объемная работа требует тщательного и содержательного контроля. Главное, на что ориентирует нас Президент страны, — человек, гражданин с его потребностями, проблемами и трудностями, с которыми он сталкивается на жизненном пути. Эти составляющие являются неотъемлемой частью и содержанием нашей совместной работы».