В 14 крупных торговых объектах Чувашии вводится входной фильтр

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

С 20 января QR-код потребуется для входа во все торговые объекты по реализации товаров смешанного ассортимента с площадью более 1000 квадратных метров. Публикуем список этих магазинов.

В Чебоксарах:

  • Гипермаркет «Карусель», Президентский бульвар, д. 23 
  • Супермаркет «Перекресток», пр. И. Яковлева, 4б
  • Торговый комплекс «ЛЕНТА», пр. Тракторостроителей, д. 76
  • Торговый центр «МЕТРО», Марпосадское шоссе, д. 15/2
  • Гипермаркет «Магнит», ул. Энгельса, д. 7
  • Гипермаркет «Магнит», ул. Калинина, д. 105а
  • Гипермаркет «Магнит», ул. Ленинского Комсомола, д. 21а
  • Гипермаркет «Маяк», Ядринское шоссе, д.3
  • Торговый комплекс «Шупашкар», ул. 324 Стрелковой дивизии, д. 22
  • Торговый комплекс «Хевешский», Гаражный проезд, д. 7
  • Торговый комплекс «Центральный», ул. Гагарина, д. 1

В Новочебоксарске:

  • Гипермаркет «Магнит», ул. Строителей, д. 21

В Канашском районе:

  • Канашская городская ярмарка, г. Канаш, ул. Московская, 13
  • «Сельскохозяйственный рынок», д. Большие Бикшихи, ул. Привокзальная, д.2
Опубликовано: 14 января 2022 г.


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