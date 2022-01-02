В 14 крупных торговых объектах Чувашии вводится входной фильтр

С 20 января QR-код потребуется для входа во все торговые объекты по реализации товаров смешанного ассортимента с площадью более 1000 квадратных метров. Публикуем список этих магазинов.

В Чебоксарах:

Гипермаркет «Карусель», Президентский бульвар, д. 23

Супермаркет «Перекресток», пр. И. Яковлева, 4б

Торговый комплекс «ЛЕНТА», пр. Тракторостроителей, д. 76

Торговый центр «МЕТРО», Марпосадское шоссе, д. 15/2

Гипермаркет «Магнит», ул. Энгельса, д. 7

Гипермаркет «Магнит», ул. Калинина, д. 105а

Гипермаркет «Магнит», ул. Ленинского Комсомола, д. 21а

Гипермаркет «Маяк», Ядринское шоссе, д.3

Торговый комплекс «Шупашкар», ул. 324 Стрелковой дивизии, д. 22

Торговый комплекс «Хевешский», Гаражный проезд, д. 7

Торговый комплекс «Центральный», ул. Гагарина, д. 1

В Новочебоксарске:

Гипермаркет «Магнит», ул. Строителей, д. 21

В Канашском районе: