В 14 крупных торговых объектах Чувашии вводится входной фильтр

С 20 января QR-код потребуется для входа во все торговые объекты по реализации товаров смешанного ассортимента с площадью более 1000 квадратных метров. Публикуем список этих магазинов.
В Чебоксарах:
- Гипермаркет «Карусель», Президентский бульвар, д. 23
- Супермаркет «Перекресток», пр. И. Яковлева, 4б
- Торговый комплекс «ЛЕНТА», пр. Тракторостроителей, д. 76
- Торговый центр «МЕТРО», Марпосадское шоссе, д. 15/2
- Гипермаркет «Магнит», ул. Энгельса, д. 7
- Гипермаркет «Магнит», ул. Калинина, д. 105а
- Гипермаркет «Магнит», ул. Ленинского Комсомола, д. 21а
- Гипермаркет «Маяк», Ядринское шоссе, д.3
- Торговый комплекс «Шупашкар», ул. 324 Стрелковой дивизии, д. 22
- Торговый комплекс «Хевешский», Гаражный проезд, д. 7
- Торговый комплекс «Центральный», ул. Гагарина, д. 1
В Новочебоксарске:
- Гипермаркет «Магнит», ул. Строителей, д. 21
В Канашском районе:
- Канашская городская ярмарка, г. Канаш, ул. Московская, 13
- «Сельскохозяйственный рынок», д. Большие Бикшихи, ул. Привокзальная, д.2