Ряд социальных выплат с этого года будут перечисляться через Пенсионный фонд

Слышал, что теперь выплаты чернобыльцам будут перечисляться не через органы соцзащиты, а через Пенсионный фонд. Надо ли приходить в ПФР, чтобы оформить пособие? И когда будут первые выплаты?

Николай Семенов, г. Чебоксары

Как рассказали в пресс-службе Отделения ПФР по Чувашии, действительно, с 1 января 2022 года Пенсионный фонд России начал предоставлять россиянам отдельные меры социальной поддержки, которые ранее назначали органы социальной защиты населения и Роструд.

Речь идет о пособиях и компенсациях:

— неработающим гражданам, имеющим детей;

— лицам, подвергшимся воздействию радиации;

— реабилитированным лицам;

— инвалидам (детям-инвалидам), имеющим транспортные средства по медицинским показаниям;

— военнослужащим и членам их семей, пенсионное обеспечение которых осуществляет ПФР.

В Чувашии первые выплаты пособий через ПФР данным категориям граждан начнутся с 17 января, сообщают в пресс-службе. Это будет досрочная доставка пособий за январь, которая по стандартному выплатному графику должна осуществляться в феврале. В дальнейшем выплаты будут производиться в следующем порядке: в марте — за февраль, в апреле — за март и так далее. Тем, кто уже получал данные пособия и компенсации, обращаться никуда не надо. А тем, кто будет только сейчас оформлять выплаты, необходимо обратиться в клиентскую службу ПФР.

Кстати

Получить информацию по вопросам назначения выплат, передаваемых Пенсионному фонду из органов соцзащиты, можно по телефону регионального контакт-центра — 88006000485.

Ирина Максимова