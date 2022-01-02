В Урмарах на месте хлебозавода откроется молочный завод

Имущественный комплекс бывшего Урмарского хлебозавода выкупил сельскохозяйственный потребительский и перерабатывающий кооператив «Зеленая долина». После капремонта производственных помещений кооператоры собираются открыть здесь молочный завод, а в перспективе — восстановить лимонадный и колбасный цеха.

Как сообщают в администрации Урмарского района, выкупить хлебозавод кооперативу, созданному весной позапрошлого года, помог грант на развитие материально-технической базы для переработки молока в сумме 38 миллионов рублей. Запустить молочный завод, сырье для которого будет закупаться у местных фермеров, предприниматели планируют уже в августе этого года. Предполагается, что новое производство обеспечит рабочими местами 10-15 человек.