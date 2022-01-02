«Ястребы» сыграли непростой матч с тобольским «Нефтехимиком»

Соперника «разобрали» правильно. Только детских ошибок надо делать поменьше

Баскетболисты «Чебоксарских ястребов» стартовали в 2022 году в суперлиге-2 домашней серией с командой «Нефтехимик» из Тобольска. Первый матч после праздничных дней для подопечных Алексея Миронова выдался нелегким — зрителям, присутствующим в Центре развития маунтинбайка, было на что посмотреть.

«Ястребы» не могли себе позволить долго отдыхать — уже 3 января команда собралась и начала планомерную подготовку к встречам с «Нефтехимиком». Конечно, положение чебоксарцев в турнирной таблице суперлиги-2 вкупе с солидной победной серией из пяти матчей обязывало нашу команду играть только на победу.

Старт первой игры выдался невразумительным для «ястребов». «Не проснулись наши баскетболисты к началу», — обменивались мнением болельщики. Впрочем, несмотря на множество потерь и нереализованных бросков, подопечные Алексея Миронова все равно контролировали ситуацию на площадке. Конечно, некоторые комбинации не проходили, но чебоксарские баскетболисты возвращались в оборону и не позволили гостям хозяйничать в собственных владениях.

Кульминация в игре наступила в третьей четверти, когда у «ястребов» очень хорошо полетели броски с различных дистанций. Гости не смогли справиться с натиском чебоксарцев. В переломный момент нашему разыгрывающему Павлу Кольцову удалось заблокировать бросок центрового гостей Алексея Федорчука, который выше его ростом на 28 см! Игрок гостей остался недоволен таким «подарком» после праздников…

Чебоксарцы смогли довести дело до победы со счетом 86:71. Отлично себя проявил центровой «ястребов» Дмитрий Халдеев, сделавший «дабл-дабл» (достижение двухзначной результативности баскетболистов в двух показателях в одном матче, — Прим. ред.). В итоге он набрал 22 очка и взял 11 подборов.

«У меня сегодня очень хорошо летели броски — удавалось много мячей подбирать под кольцом соперника, — рассказал после матча Дмитрий Халдеев. — Баскетбол — это игра ошибок, мы их допустили меньше. Долго разбирали соперника, специально под эту команду учили комбинации. Также тренировали взаимодействия в защите».

«После праздников игровой ритм немного сбит, поэтому ребята тяжело включались в игру, — подчеркнул после игры Алексей Миронов. — В третьей четверти добавили в дисциплине, игроки лучше начали справляться с моими установками, и игра пошла, а соперник подсел. Для более уверенной игры команде нужно убрать детские ошибки — не можем забросить легкие мячи в контратаках или отдать легкую передачу в простой ситуации. Важно эти вещи исправить».

Вторую игру команды проведут 12 января, результат встречи будет известен уже после выхода номера в печать.