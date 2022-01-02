Сегодня в Чувашии стартует региональный этап Всероссийской олимпиады школьников

Как сообщили в Минобразования республики, ученики Чувашии продемонстрируют свои знания по 22 предметам, и первым испытанием станет олимпиада по французскому языку. Задания — единые для всех российских школьников, соревновательные туры пройдут очно. Завершатся интеллектуальные испытания 24 и 25 февраля олимпиадами по испанскому, итальянскому и китайскому языкам.

В прошлом учебном году, напомним, в региональном этапе в Чувашии приняли участие 1843 школьника 9–11-х классов, 504 из них стали победителями и призерами. А в этом, по информации Минобразования республики, к участию в региональном этапе приглашены 1967 школьников, набравших достаточное количество баллов на муниципальном этапе. Всего в нем в Чувашии участвовали более 32 тысяч школьников. Добавим, победители Всероссийской олимпиады школьников имеют право поступления в любой российский вуз

без экзаменов по соответствующему профилю.