Предложите свою тему для послания Главы Чувашии Госсовету

Оглашение Послания Главы Чувашии Олега Николаева Госсовету республики запланировано на 28 января.

«Идет активная подготовка, в том числе сбор предложений к Посланию со стороны населения Чувашской Республики, — сообщил 8 января Олег Николаев корреспонденту ТАСС. — В целом проблематика, к сожалению, пока та же самая. Это, прежде всего низкие доходы, состояние системы ЖКХ, много вопросов к здравоохранению. Есть вопросы, их уже стало меньше, по темам дорог и строительства жилья».

Глава Чувашии добавил, что в целом по каждому из этих направлений в республике ведется определенная работа. «В Послании как раз будут обозначены те видения, которые мы должны скорректировать в ближайшее время, чтобы охватить весь спектр проблем, — отметил он.— И самое главное — использовать те возможности, которые возникли в связи с принятием Президентом России дополнительных решений, и обеспечить ускорение реализации этих процессов».

Сбор предложений к Посланию Главы Чувашии продолжается. Отправить их можно по электронной почте poslanie@cap.ru с пометкой «Для Послания — 2022».