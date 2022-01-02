В деревню Можарки Янтиковского района пришло центральное водоснабжение

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Этого события сельчане ждали целых 13 лет.
Еще в 2008 году они собрали средства на проект системы, и на этом дело встало. Власти не смогли найти подходящую программу, чтобы реализовать пожелание жителей. В итоге дотянули до 2021 года, пока Глава республики Олег Николаев не поручил помочь с воплощением мечты сельчанам, уже имеющим на руках готовый проект. Деревню, прежде всего, внесли в шорт-лист, а прошлым летом рабочие уложили водопроводные сети и установили водонапорную башню. В ноябре стройка завершилась, и вскоре снабжение водой из овражного водоема осталось в прошлом, сообщает пресс-служба Минсельхоза республики.
По данным министерства, на сегодня в республике около трех тысяч водонапорных башен и скважин, многие нуждаются в модернизации. Власти про эту проблему знают. Объекты активно приводят в порядок. Чтобы улучшить жизнь в деревне, разрабатывают новые программы.

Опубликовано: 11 января 2022 г.


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