В Чебоксарах выявлен факт несанкционированной торговли пиротехникой

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В настоящее время в столице насчитывается 21 место реализации пиротехнической продукции. В каждом районе имеются торговые места по продаже фейерверков в крупных торговых центрах или павильоны, расположенные в шаговой доступности.

Ежедневно комиссией в составе сотрудников администрации города, Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Чебоксары, УМВД России по г. Чебоксары и представителя регионального отделения «Молодая Гвардия Единой России» проводятся совместные с рейды по проверке правил реализации изделий на территории . В случае выявления фактов несанкционированной торговли на правонарушителей составляется протокол, который передается на рассмотрение районной административной комиссии.

На сегодняшний день выявлен один факт несанкционированной торговли пиротехнической продукцией на ул. Ильбекова. Протокол, составленный на продавца, направлен в Административную комиссию Ленинского района города Чебоксары, сообщили в пресс-службе мэрии.

Опубликовано: 31 декабря 2021 г.


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