Пострадавшая крыша дома в Марпосаде восстанавливается

Зам. председателя ГКЧС Чувашии Сергей Павлов провел совещание по устранению последствий частичного разрушения крыши дома в Мариинском Посаде с выездом на место ЧП.

Как уже сообщалось, здесь 25 декабря порывами ветра была частично повреждена шиферная двухскатная кровля многоквартирного 5-ти этажного жилого дома 1989 года постройки. В районе в целях ликвидации последствий нештатного разрушения до особого распоряжения введён режим функционирования «Чрезвычайная ситуация».

По итогам совещания руководителю ООО «Гарант» поручено провести разбор оставшейся части крыши, разрушенной ветром, в срок до 10 января 2022 г, оградить лентами опасные участки вокруг дома, установить соответствующие знаки об опасности, спилить поврежденные деревья. Для разбора крыши будет привлечена рабочая бригада. Отдел специальных программ администрации района поручено ежедневно докладывать о ходе выполнения работ, сообщает пресс-служба ГКЧС.