Футболки «Советской Чувашии» от Деда Мороза

Автор: Владимир ВасильевВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Такой подарок хочется сразу примерить... Фото Марии Ненашевой

29 декабря в столице Чувашии Полицейский Дед Мороз поздравил с наступающим Новым годом автолюбителей города. Наша газета присоединилась к акции столичных правоохранителей.
На одной из улиц города автоинспекторы, останавливая транспортные средства, дарили водителям и пассажирам подарки. В роли сказочного персонажа выступил старший инспектор по пропаганде дорожного движения отдела ГИБДД УМВД России по городу Чебоксары капитан полиции Валентин Калсанов. Его помощниками стали председатель Общественного совета при ведомстве Татьяна Тимофеева и представитель газеты «Советская Чувашия» Мария Ненашева.
Прежде чем вручить презент, Полицейский Дед Мороз проверял знания правил дорожного движения. Все, кто правильно ответил на вопросы, получили полезные аксессуары для автомобиля, фирменные футболки «Советской Чувашии» и свежий номер газеты.

Опубликовано: 30 декабря 2021 г.


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