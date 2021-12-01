Олег Николаев встретился с представителями СМИ

Доме правительства состоялась традиционная предновогодняя встреча Главы Чувашии с главными редакторами и журналистами республиканских и федеральных средств массовой информации.

В ходе живого общения Олег Николаев ответил на вопросы, касающиеся предварительных итогов 2021 года, положения дел в республике и перспективах ее развития по самому широкому кругу направлений. Речь шла о самых разных проблемах, которые на слуху – вывоз мусора, использование куар-кодов, муниципальная реформа, перспектива укрупнения регионов, создание Чебоксарской агломерации. Не устранились журналисты и от вопроса об инвестициях в медиа-сферу, если таковые ожидаются. Есть ли у Главы министры, с которыми у него особые отношения?

Главный редактор газеты «Советская Чувашия» Владимир Васильев спросил, на какую тему Глава республики написал бы материал, гипотетически став корреспондентом газеты. А редактор «Чебоксарских новостей» Лариса Буланкина поинтересовалась, что особенно «погрело душу Главы в уходящем году».

Официальная часть встречи продолжалась 1 час 20 минут. Потом ее участники перешли к неформальному общению.