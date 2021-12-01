Два садика в Чебоксарах достроены, два — отстают

Чебоксарские детские сады в Альгешево и 14-м микрорайоне достроены и готовы к открытию, сейчас идет подготовка разрешительных документов, сообщили на еженедельной планерке в администрации столицы республики. Итого, с учетом уже открытых новых дошкольных учреждений в микрорайонах «Солнечный» и «Радужный» в августе и ноябре, в этом году удалось построить четыре садика из запланированных шести. По словам главы городской администрации Дениса Спирина, затянулось строительство двух дошкольных учреждений в «Благовещенском» и «Университете». Нерасторопным подрядчикам градоначальник поставил «неуд». «Если темп работ останется таким же слабым, нужно рассмотреть вопрос расторжения контракта и принятия штрафных мер», — предупредил Денис Спирин. Предположительно, объекты сдадут в первом квартале следующего года.
Опубликовано: 28 декабря 2021 г.
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