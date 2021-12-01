Сын узнал о гибели матери из фотографии в соцсети

Верховный суд Чувашии оставил без изменения приговор в отношении жителя Красночетайского района, избившего до смерти свою знакомую.

В июле этого года суд приговорил 39-летнего мужчину к 12 годам колонии строгого режима. Как установлено, в нынешнем феврале утром он, будучи в нетрезвом состоянии, в квартире и на лестничной площадке многоквартирного дома в селе Красные Четаи жестоко избил знакомую. От полученных травм женщина через некоторое время скончалась на месте преступления. По заключению эксперта, от многочисленных ударов ее лицо было до неузнаваемости обезображено ранами, ссадинами, кровоподтеками и гематомами. Злоумышленник проявил и особый цинизм — после гибели потерпевшей он сделал ее фотографию и разместил в популярной социальной сети, где снимок увидел сын погибшей. Тем не менее убийца посчитал наказание чрезмерно суровым и обжаловал приговор в апелляционном порядке. Однако его оставили без изменения.