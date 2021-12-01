Большинство жителей Чувашии спасаются от одиночества в интернете

Об этом свидетельствуют результаты исследования по теме интернет-потребления в Чувашской Республике, которое провел Центр управления регионом Чувашии. Опрос проводился в ноябре методом онлайн-анкетирования.

«Живого» общения становится меньше

44% респондентов рассказали, что в последние год-два стали меньше «вживую» общаться с друзьями и близкими. При этом 41% опрошенных испытывали чувство одиночества. Более половины (55%) людей считают, что Интернет помогает им избавиться от этого чувства.

Респонденты отметили, что чаще всего общаются с друзьями, родственниками или коллегами по телефону. Так ответили 75% опрошенных. Каждый третий ведет переписку по SMS.

В интернете — каждый день

92% опрошенных пользуются интернетом каждый день. При этом большинство (53%) сидят в глобальной сети меньше 4 часов в день, а 39% проводят там больше времени. Для выхода в сеть смартфоном пользуются 89% опрошенных.

Интернет как основной источник информации о событиях, средство поиска данных предпочитают 70% респондентов. 57% узнают новости в поисковиках, практически каждый второй (47%) — в социальных сетях, каждый третий (32%) — из телевидения.

Наибольшим доверием пользуются новости в поисковиках, новостные ресурсы и мессенджеры. Пользователям интереснее всего информация о социальных проблемах и политике.

Самые популярные — «ВКонтакте» и WhatsApp

Соцсети также стали неизменным атрибутом повседневной жизни граждан. 69% опрошенных регулярно пользуются социальной сетью «ВКонтакте», 55% — Instagram, 51% — «Одноклассники», 44% — YouTube.

Большинство респондентов (96%) также пользуются мессенджерами. 82% пользуются чаще WhatsApp, половина (49%) – Viber, 30% – Telegram.