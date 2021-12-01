Принят закон о реорганизации водоснабжения и водоотведения

Сегодня на очередной пятой сессии Госсовета республики принят закон «О перераспределении отдельных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения между органами местного самоуправления в Чувашской Республике и органами государственной власти Чувашской Республики».

Документ важный, предусматривающий существенную реорганизацию системы водоснабжения и водоотведения региона. В ее основе — консолидация объектов водоснабжения и водоотведения, позволяющая обеспечить комплексное централизованное управление и контроль за модернизацией объектов данной сферы. А также привлечь инвестиции на проекты ее развития на всей территории республики и улучшить их техническое состояние.

Только в этом случае может быть обеспечено достижение конечной цели – повышение качества питьевой воды и улучшение экологического состояния водоемов, отметил, представляя законопроект вице-премьер — министр строительства, архитектуры и ЖКХ Павел Данилов. Проект вызвал оживленную дискуссию, а в итоге был принят большинством голосов.

Депутаты также приняли поправки в республиканские законы об административных правонарушениях, о создании должностей мировых судей и судебных участков, об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов. Ряд изменений утверждены в законы о регулировании градостроительной деятельности и о защите прав граждан–участников долевого строительства многоквартирных домов, пострадавших от действий (бездействия) застройщиков. Утвержден также состав Экспертного совета Госсовета Чувашии.

В завершение сессии прошел правительственный час по теме приоритетных направлений развития здравоохранения республики.