В ЧГУ открылась уникальная лаборатория силовой преобразовательной техники

Знаменательное событие произошло накануне Дня энергетика. Лаборатория получила имя первого проректора университета Александра Аракеляна. Установлено в ней уникальное оборудование — специальные преобразователи электроэнергии. На предприятиях Чувашии их выпускают для нужд водоканалов, нефтяных и газовых добывающих предприятий, крупных перерабатывающих производств России.

«Потребность в лабораториях такого типа чрезвычайно велика, — отметил ректор ЧГУ Андрей Александров. И уточнил, что разработчиками технического задания для создания лаборатории стали ученые университета, а выполнило заказ предприятие-партнер из Саранска.

«Взаимодействие ЧГУ с ведущими предприятиями отрасли — это гордость не только республики, но и России, и мира», — подчеркнул на церемонии открытия Глава Чувашии Олег Николаев.

Кстати, всего в ЧГУ сейчас действует 11 лабораторий, созданных совместно с партнерами электротехнического кластера.