Туристы из Чувашии покорили Тянь-Шань и стали чемпионами

Автор: Николай АрхиповВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
После тяжелого восхождения спортсмены не забыли поблагодарить турклубы, которые они представляют. фото cap.ru

На днях стали известны результаты чемпионата России по спортивному туризму в группе дисциплин «маршрут» по итогам 2021 года. Сильнейшей стала сборная Чувашии, призеры чемпионата — команды Тверской области и Москвы.
Вошедшие в состав нашей команды Григорий Львов, Владимир Атачкин, Алексей Николаев, Федор Ильин, Максим Шарыпкин и Виктор Краснов в течение 30 дней прошли тяжелейшую дистанцию в 180 км по хребту Терскей-Алатау в горах Тянь-Шаня (Киргизия). С 14 июля по 12 августа они преодолели различные препятствия, перевалы и совершили восхождение на вершины, среди которых была самая высокая точка Терскей-Алатау — пик Каракол (5281 метр). Группа совершила и несколько первопрохождений, то есть прошла перевалы и траверсы, ранее никем не пройденные.
Как сообщили в региональном Минспорте, это уже не первое успешное выступление наших спортсменов. Команда Чувашии по спортивному туризму — победитель и призер Кубка России, многократный призер чемпионата мира.

Опубликовано: 16 декабря 2021 г.


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