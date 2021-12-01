Чувашский театр юного зрителя и Чувашский театр кукол удостоились российского знака качества

Знак «Лучшее — детям» присваивают лучшим отечественным производителям товаров и услуг для детей, а маркировка таким знаком означает, что продукция отвечает всем стандартам безопасности и качества. Национальная программа «Лучшее — детям» проводится при поддержке Общественной палаты России с 2008 года. Там и прошло награждение лауреатов. ТЮЗ имени М. Сеспеля организаторы отметили за социальный проект «Театральная неотложка». Он направлен на творческую реабилитацию детей-инвалидов, сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, инвалидов и пожилых людей через сценическое искусство. А театр кукол наградили за театральное движение «Терапия искусством для детей с ограниченными возможностями здоровья».