Экономика Чувашии вышла на траекторию роста

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В Чувашии отмечен рост в промышленном производстве, строительстве, розничной торговле. Об этом рассказал заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашии Дмитрий Краснов. На еженедельном совещании в Доме Правительства подвели предварительных итогах социально-экономического развития республики за 11 месяцев 2021 года.

Индекс промышленного производства в Чувашии в январе-ноябре по предварительным данным составит 100,5%. в сельском хозяйстве — 93,7%. В регионе увеличилось количество субъектов малого и среднего бизнеса. Дмитрий Краснов отметил, что это положительный тренд для экономики.

Свою эффективность показала программа обеспечения льготного доступа субъектов МСП к кредитным ресурсам. Благодаря государственной поддержке было создано свыше 450 новых рабочих мест и реализовано 263 инвестиционных проекта.

«В республике фактически осуществляют деятельность свыше 62 тысяч субъектов МСП, это на 28,5% больше аналогичного показателя прошлого года. Численность занятых в сфере малого и среднего бизнеса, включая индивидуальных предпринимателей, составила 168 тысяч человек, что составляет 102,3% к аналогичному показателю за 2020 года», — рассказал вице-премьер.

Внешнеторговый оборот Чувашии за январь-ноябрь по предварительной оценке составил 504 миллионов долларов США, увеличение — на 18,8%. Сейчас перед республикой стоит задача нарастить экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2030 году.

«Реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2030 году должен составить не менее 90% по сравнению с показателем 2020 года. Для этого в Чувашии создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту промышленной продукции и экспорту продукции АПК», — отметил Дмитрий Краснов.

В Чувашии, почеркнул вице-премьер, удалось восстановить рынок труда. Уровень безработицы по методике МОТ сейчас составляет 4,3%.

«Реализация мер по поддержке занятости продолжается и по итогам года мы планируем, что уровень официально зарегистрированной безработицы не превысит 1,0%, безработицы по МОТ – 4,7%», — привел прогнозы руководитель Минэкономразвития Чувашии.

Опубликовано: 13 декабря 2021 г.


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