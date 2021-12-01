Дмитрий Краснов: кластеризация стимулирует инвестиции и экономит расходы

Промышленный кластер высокотехнологического пищевого оборудования «АБАТ» вошёл в федеральный реестр. Приказ об этом подписан министром промышленности России Денисом Мантуровым, рассказал на своей странице в Инстаграм вице-премьер Дмитрий Краснов.

Чебоксарские производители занимают существенную долю рынка России. Пароконвектоматы, линии раздачи, котлы, конвекционные печи, холодильное оборудование из Чувашии реализуют и за пределы страны.

Сейчас кластер объединяет 10 предприятий — это 4 производственные площадки и поставщики комплектующих. В единой кооперационной цепочке объем выпускаемой продукции достигает 4,8 миллиардов рублей в год.

В планах предприятий кластера — расширять объёмы поставок и снизить зависимость российского рынка от зарубежного оборудования.