Мать ребенка, выпавшего из окна, лишили родительских прав

Прокуратура Калининского района Чебоксар инициировала вопрос о лишении родительских прав матери, из-за действий которой ребенок оказался в опасности.

Установлено, что жительница города, мать двоих малолетних детей, систематически злоупотребляет спиртными напитками, нигде не работает, часто оставляет детей без присмотра, ведет аморальный образ жизни. К примеру, в нынешнем апреле она ушла к своей знакомой, где намечалось пьяное застолье, оставив детей без присмотра. Один из малышей взобрался на подоконник, открыл окно и выпал на улицу. С многочисленными травмами его доставили в реанимацию, где ребенку была оказана квалифицированная медицинская помощь. Позже нетрезвую мать обнаружили в квартире одного из ближайших домов.

Учитывая условия жизни детей, отрицательное влияние матери на их воспитание и развитие, прокуратура направила в Калининский районный суд исковое заявление о лишении ее родительских прав и взыскании алиментов на содержание детей. Эти требования удовлетворены в полном объеме, малолетние дети переданы органу опеки и попечительства для их дальнейшего устройства.