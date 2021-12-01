Выплаты по случаю смерти страхователя родственникам пришлось добиваться через суд

Страховщики обратились в Новочебоксарский городской суд с требованием признать договор страхования, заключенный с местным жителем, недействительным.

Ответчиком по делу проходила супруга усопшего Егора Ванина (персональные данные изменены), заключившего указанный договор. Страховыми случаями по нему были установлены «дожитие до определенного возраста», «смерть», «смерть от несчастного случая». При заключении договора страхования, как рассказал представитель компании, Ванин подтвердил, что у него нет сердечно-сосудистых заболеваний. А по медицинским документам он с 2018 года наблюдался с диагнозом «Гипертоническая болезнь 2 стадии». То есть Ванин при заключении договора сообщил страховщику заведомо ложные сведения. Это и послужило причиной обращения в суд.

Между тем его супруга вышла со встречным иском, в котором просила признать смерть Ванина страховым случаем и взыскать со страховщика в свою пользу 1/2 долю страховой выплаты, компенсацию морального вреда и штраф — 50 процентов от взысканной суммы. Самостоятельное требование выдвинула мать умершего мужчины. Она тоже считала, что смерть ее сына является страховым случаем. Поэтому со страховщика в ее пользу подлежит взысканию страховая выплата, компенсация морального вреда, штраф за несоблюдение требований потребителя.

Кончилось разбирательство тем, что суд отказал в иске страховой компании, удовлетворив встречные исковые требования. Смерть Ванина признана страховым случаем, так как согласно заключению экспертной комиссии отсутствовала причинно-следственная связь между заболеваниями, которыми он страдал до заключения договора страхования, и наступлением смерти. С компании взысканы страховое возмещение и компенсация морального вреда в пользу подателей исков.