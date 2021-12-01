Чувашские производители оборудования для общепита объединились в кластер

В федеральный реестр промышленных кластеров Минпромторга России включен кластер высокотехнологичного оборудования «Абат» из Чувашии. Об этом сообщается на сайте министерства.

Кластер объединяет ведущие российские предприятия по производству широкой линейки продукции для пищевой промышленности. Оборудование под этой торговой маркой выпускается на площадках трех предприятий республики, вокруг которых сформировался кластер из 6 поставщиков комплектующих. На предприятиях кластера создано более тысячи рабочих мест, объем производства по итогам 2020 года составил 4,8 млрд рублей. До 2025 года участники кластера планируют инвестировать в развитие производства более 1,2 млрд рублей. Как говорится в пресс-релизе, реализуемая продукция предприятий кластера обеспечивает снижение зависимости российского рынка от зарубежного оборудования и потенциальную возможность экспорта.

Включение в федеральный реестр промышленного кластера позволит его участникам получать меры государственной поддержки на всех стадиях реализации совместных проектов. На 2022-2024 годы на эти цели запланированы бюджетные средства в размере 1,5 млрд рублей.